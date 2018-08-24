Ещё одна пешеходная зона появится в центре Ростова





В Ростове создадут ещё одну зону в центре города, свободную от транспорта. Участок в переулке Газетном от улицы Максима Горького до Красноармейской станет продолжением ранее созданных пешеходных маршрутов по переулкам Соборный, Газетный, Семашко и на участках от улицы Большой Садовой до набережной.



По словам главного архитектора города Романа Илюгина, предполагается благоустроить территорию длиной 140 метров и шириной 15 метров в поперечном профиле. Общая площадь благоустройства – 2 100 кв. м.







На площадке будет уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, кадки для деревьев и цветов, а также скамьи и урны из архитектурного бетона с гранитной крошкой. Здесь же появятся четыре велопарковки.







По проекту на новой пешеходной зоне установят уличные фонари из белого матового стекла на черном металлическом основании. Благоустроить пешеходную зону планируется до конца этого года.



Предполагается, что работы оплатит инвестор.



