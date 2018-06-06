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Еще один пост погранконтроля появился на границе в Ростовской области

Еще один пост погранконтроля появился на границе в Ростовской области
В приграничном Чертковском районе Ростовской области установили ещё один пункт пограничного контроля.

По данным донского Погрануправления, с 2017 года на этом участке пограничники пресекли более 50 попыток контрабанды товаров и материальных ценностей, задержали около 300 нарушителей режима госграницы.

Дополнительный пост появился в районе хутора Гусев.
- Данная мера позволит выявлять и пресекать попытки контрабандного перемещения через границу товаров и грузов, а также незаконного пересечения границы различными категориями граждан, особенно из числа криминальных структур, укрывающихся от уголовного преследования, - прокомментировали в ПУ ФСБ Ростовской области.

В службе добавили, что жители Чертковского района смогут пересекать границу через новый пост, предъявив паспорт.

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