Еще один пост погранконтроля появился на границе в Ростовской области



В приграничном Чертковском районе Ростовской области установили ещё один пункт пограничного контроля.



По данным донского Погрануправления, с 2017 года на этом участке пограничники пресекли более 50 попыток контрабанды товаров и материальных ценностей, задержали около 300 нарушителей режима госграницы.



Дополнительный пост появился в районе хутора Гусев.

- Данная мера позволит выявлять и пресекать попытки контрабандного перемещения через границу товаров и грузов, а также незаконного пересечения границы различными категориями граждан, особенно из числа криминальных структур, укрывающихся от уголовного преследования, - прокомментировали в ПУ ФСБ Ростовской области.



В службе добавили, что жители Чертковского района смогут пересекать границу через новый пост, предъявив паспорт.