Еще на одной трассе в Ростовской области ввели ограничения движения из-за непогоды



Еще одна трасса оказалась недоступна для движения в Ростовской области. С 22 часов 16 ноября со 106-го по 150-й километр ограничено движение на трассе Ростов - Ставрополь.



Это связано со сложными метеоусловиями на автодороге. Автомобилистам не рекомендуют во время неблагоприятной погоды осуществлять поездки, а если их отменить нельзя, водителям необходимо быть предельно внимательными, не

совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.



Напомним, в Ростовской области закрыты для движения еще несколько трасс. Это автодороги Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский, Головное - Южный - Большая Мартыновка, Пролетарск - Сухой - Большая Орловка и Ростов - Волгодонск на участке от 0-го до 200-го километра.