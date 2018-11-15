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Еще на одной трассе в Ростовской области ввели ограничения движения из-за непогоды

Еще на одной трассе в Ростовской области ввели ограничения движения из-за непогоды
Еще одна трасса оказалась недоступна для движения в Ростовской области. С 22 часов 16 ноября со 106-го по 150-й километр ограничено движение на трассе Ростов - Ставрополь.

Это связано со сложными метеоусловиями на автодороге. Автомобилистам не рекомендуют во время неблагоприятной погоды осуществлять поездки, а если их отменить нельзя, водителям необходимо быть предельно внимательными, не
совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Напомним, в Ростовской области закрыты для движения еще несколько трасс. Это автодороги Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский, Головное - Южный - Большая Мартыновка, Пролетарск - Сухой - Большая Орловка и Ростов - Волгодонск на участке от 0-го до 200-го километра.

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