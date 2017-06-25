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Эпидемиологи не советуют купаться в водоёмах Ростова

Эпидемиологи не советуют купаться в водоёмах Ростова

Специалисты провели анализ воды в водоёмах Ростова. Прогноз эпидемиологов неутешительный: купаться в ростовских водоёмах небезопасно.

Сотрудники Роспотребнадзора Ростовской области провели мониторинг качества воды в Гребном канале, в Дону - в районе городского пляжа, улиц 29-я Линия и 45-я Линия, у Зелёного острова, в реке Темерник - в районе пляжа «Дружба» на улице Капустина, санатория «Ростовский», в районе Сурб-Хач, в Ростовском море, Голубом озере, карьере ТЭЦ-2.
- Результаты лабораторных исследований показали, что 100 процентов проб воды, отобранных из указанных водоемов, не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-показательным микроорганизмам, - рассказали в ведомстве. - 42% отобранных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по показателю «колифаги».

Специалисты отмечают, что в случае обнаружения в водоёмах Ростова патогенной микрофлоры будут вводиться ограничения по их использованию.

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