Эпидемиологи не советуют купаться в водоёмах Ростова





Специалисты провели анализ воды в водоёмах Ростова. Прогноз эпидемиологов неутешительный: купаться в ростовских водоёмах небезопасно.



Сотрудники Роспотребнадзора Ростовской области провели мониторинг качества воды в Гребном канале, в Дону - в районе городского пляжа, улиц 29-я Линия и 45-я Линия, у Зелёного острова, в реке Темерник - в районе пляжа «Дружба» на улице Капустина, санатория «Ростовский», в районе Сурб-Хач, в Ростовском море, Голубом озере, карьере ТЭЦ-2.

- Результаты лабораторных исследований показали, что 100 процентов проб воды, отобранных из указанных водоемов, не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-показательным микроорганизмам, - рассказали в ведомстве. - 42% отобранных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по показателю «колифаги».



Специалисты отмечают, что в случае обнаружения в водоёмах Ростова патогенной микрофлоры будут вводиться ограничения по их использованию.