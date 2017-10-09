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Еноты прокатились на трамвае в Ростове: видео

Еноты прокатились на трамвае в Ростове: видео
Двое малышей порадовали пассажиров трамвая №10.

Еноты прокатились на трамвае в Ростове. Необычные пассажиры ехали в общественном транспорте под 10-ым номером 10 октября.

Как рассказал один из очевидцев, пушистики зашли со своими хозяевами, которые вели их на повоках. Пассажиры трамвая тут же захотели подержать енотов на руках, сфотографироваться или просто погладить их.

- Всем очень еноты понравились, - рассказал один из пассажиров. - Многие подходили, просили сделать фото и спрашивали об условиях содержания. Еноты так же интересовались пассажирами и вели себя раскованно и непринужденно.

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