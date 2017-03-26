Энергоснабжение в большинстве районов Ростовской области восстановлено
Энергоснабжение в большинстве районов Ростовской области восстановлено. Однако работы все еще продолжаются.
- Ремонт ЛЭП в нескольких районах начали в час дня,- сообщили в пресс-службе МРСК Юга,- В работу уже включили высоковольтную линию 100 кВ, 6 высоковольтных линий 10 кВ, запитана подстанция 110 кВ. Оперативные ремонтные бригады будут дежурить круглосуточно.
В ведомстве действует круглосуточный телефон «горячей линии» 8-800-100-70-60.
Напомним, около 40 тыс. жителей Донского региона лишились электричества из-за непогоды. Из-за сильного ветра с порывами до 28 м/с произошли обрывы проводов, разрушение опор ЛЭП.