Электроэнергию отключат в нескольких районах Ростова до конца января



Электроэнергию отключат в нескольких районах Ростова до конца января. Света не будет 29 января с 9:00 до 17:00 в домах №№ 5-26-28а-28б по улице Зорге, а Привокзальную улицу отключат полностью. С 9:30 до 16:00 прекратят ресурсоснабжение нескольких домов в центре города. Электричества не будет по улице Города Волос, 99-101, проспекту Кировскому, 69 и улице Тельмана, 118 А и 118 Б.



С 29 по 30 января с 9:00 до 17:00 останутся без света жители улиц 1-й Киргизской, 38 А, 38 Б, 38 В, Кременчугской, 1 и переулка Донецкого, 23 Б.

30 января с 9:00 до 17:00 отключать станут абонентов на улицах:



- Армейской, 1-27, 2-24;

- Офицерской, 1-55, 2-62;

- Зоологической, 45-75;

- Безымянная Балка, 2-30;

в переулках:

- Дальнем, 1-15, 2-30;

- Поддубного, 1-7, 2-12.



31 января с 9:00 до 17:00 свет отключат на улицах:

- Тоннельной, 9-33;

- Зорге, 5-26-28а-28б;

- Кооперативной, 51-69, 30-58;

- Профинтерна, 19-35;

- Караванной;

- Красина;

- Кооперативной, 51-69, 30-58.



Также ресурсоснабжение временно будет отсутствовать в переулках:

- Короленко;

- Макеевском;

- Полюсном;

- Стандартном;

- Балтийском.



Отключения проведут для профилактической проверки оборудования сети.