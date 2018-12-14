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Электрички в Ростовской области будут останавливаться «по требованию»

Электрички в Ростовской области будут останавливаться «по требованию»
На маршрутах донских электричек появятся остановки «по требованию». Соответствующая информация размещена на сайте «Ростов-Транспорт».

С 17 декабря изменения введут на двух маршрутах.

Так, на участке Ростов – Лихая по просьбе пассажиров электричка, отправляющаяся в 6:20, будет делать остановки на Развилке, Берданосовке, 1 193-м километре и 1 184-м километре.

В обратном направлении состав отправляется в 7:55 и станет высаживать пассажиров на станциях Цикуновка и 1 184-й километр.

На пути Каменоломни – Ростов можно будет выйти на 1 184-м километре, Красном Аксае, Развилке, Орджоникидзе и Проспекте Октября.

Поезд Ростов – Таганрог – Успенская сделает остановки «по требованию» на станциях 1 262-й километр и Михайловка.

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