Электрички в Ростовской области будут останавливаться «по требованию»



На маршрутах донских электричек появятся остановки «по требованию». Соответствующая информация размещена на сайте «Ростов-Транспорт».



С 17 декабря изменения введут на двух маршрутах.



Так, на участке Ростов – Лихая по просьбе пассажиров электричка, отправляющаяся в 6:20, будет делать остановки на Развилке, Берданосовке, 1 193-м километре и 1 184-м километре.



В обратном направлении состав отправляется в 7:55 и станет высаживать пассажиров на станциях Цикуновка и 1 184-й километр.



На пути Каменоломни – Ростов можно будет выйти на 1 184-м километре, Красном Аксае, Развилке, Орджоникидзе и Проспекте Октября.



Поезд Ростов – Таганрог – Успенская сделает остановки «по требованию» на станциях 1 262-й километр и Михайловка.