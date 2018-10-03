Электричка Каменоломни – Ростов будет делать дополнительную остановку



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Дополнительная остановка пригородного поезда Ростов – Каменоломни вводится в Ростовской области.



С 8 октября электричка № 6158 будет останавливаться на остановочном пункте Цикуновка в Новочеркасске. Время стоянки 30 секунд.

- В связи с этим на одну минуту изменяется время прибытия и отправления пригородного поезда Каменоломни – Ростов по остановочным пунктам и станциям Мишкинская, о.п.1184 км, Александровка, Пчеловодная, о.п.1193 км, Большой Лог, Берданосовка, Аксай и Кизитеринка, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.



Напомним, пригородный поезд Ростов - Таганрог-2 на день изменит расписание. 6 октября электричка будет отправляться из Ростов на 40 минут раньше.