Авторизация

Регистрация


  • USD 66.21
  • EUR 76.05
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Электричка Каменоломни – Ростов будет делать дополнительную остановку

Электричка Каменоломни – Ростов будет делать дополнительную остановку
Фото: Newsdelo.com

Дополнительная остановка пригородного поезда Ростов – Каменоломни вводится в Ростовской области.

С 8 октября электричка № 6158 будет останавливаться на остановочном пункте Цикуновка в Новочеркасске. Время стоянки 30 секунд.
- В связи с этим на одну минуту изменяется время прибытия и отправления пригородного поезда Каменоломни – Ростов по остановочным пунктам и станциям Мишкинская, о.п.1184 км, Александровка, Пчеловодная, о.п.1193 км, Большой Лог, Берданосовка, Аксай и Кизитеринка, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, пригородный поезд Ростов - Таганрог-2 на день изменит расписание. 6 октября электричка будет отправляться из Ростов на 40 минут раньше.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.