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Экзотических животных, задержанных на границе в Ростовской области, поместили в ростовский зоопарк

Экзотических животных, задержанных на границе в Ростовской области, поместили в ростовский зоопарк

Экзотических животных, задержанных на границе Ростовской области и Украины, поместили в ростовский зоопарк.

Шесть обезьян и два кенгуру сейчас находятся на карантине, который продлится 30 дней.
- За это время животным сделают анализы, которые отправят в Новосибирский научный исследовательский институт, где проверят на наличие опасных заболеваний, таких как бешенство, желтая лихорадка, лихорадки Западного Нила, оспа, лихорадки Эбола, Денге и других, - сообщили в администрации города.

Напомним, контрабандистов, пытавшихся ввезти в Россию экзотических животных без документов, задержали пограничники в посёлке Чертково.

Экзотических животных, задержанных на границе в Ростовской области, поместили в ростовский зоопарк

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