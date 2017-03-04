Экзотических животных, задержанных на границе в Ростовской области, поместили в ростовский зоопарк





Экзотических животных, задержанных на границе Ростовской области и Украины, поместили в ростовский зоопарк.



Шесть обезьян и два кенгуру сейчас находятся на карантине, который продлится 30 дней.

- За это время животным сделают анализы, которые отправят в Новосибирский научный исследовательский институт, где проверят на наличие опасных заболеваний, таких как бешенство, желтая лихорадка, лихорадки Западного Нила, оспа, лихорадки Эбола, Денге и других, - сообщили в администрации города.



Напомним, контрабандистов, пытавшихся ввезти в Россию экзотических животных без документов, задержали пограничники в посёлке Чертково.



