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Экстренное предупреждение объявлено на Дону из-за ураганного ветра

Экстренное предупреждение объявлено на Дону из-за ураганного ветра
M.bk54.ru
Штормовое экстренное предупреждение объявлено на Дону из-за ураганного ветра. По информации Росгидромета, в ближайшие часы, вечером 24 декабря, а также в течение суток 25 декабря в Ростовской области - шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 17-28 метров в секунду. Помимо этого, прогнозируется дождь со снегом.

В связи с непогодой в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации и происшествия, возможны повреждения легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, а также порывы линий связи и электропередачи, повалы деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций.

Спасатели просят жителей области соблюдать меры предосторожности.
- При выходе на улицу будьте внимательны и осторожны, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами, - рекомендуют в ГУ МЧС Ростовской области. - При необходимости обращайтесь по телефону: 101 (112).

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