Экстренное предупреждение объявлено на Дону из-за ураганного ветра



M.bk54.ru

Штормовое экстренное предупреждение объявлено на Дону из-за ураганного ветра. По информации Росгидромета, в ближайшие часы, вечером 24 декабря, а также в течение суток 25 декабря в Ростовской области - шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 17-28 метров в секунду. Помимо этого, прогнозируется дождь со снегом.



В связи с непогодой в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации и происшествия, возможны повреждения легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, а также порывы линий связи и электропередачи, повалы деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций.



Спасатели просят жителей области соблюдать меры предосторожности.

- При выходе на улицу будьте внимательны и осторожны, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами, - рекомендуют в ГУ МЧС Ростовской области. - При необходимости обращайтесь по телефону: 101 (112).

