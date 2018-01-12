Экстренное предупреждение из-за непогоды сохранится в Ростове до 18 января



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Экстренное предупреждение в Ростове из-за непогоды сохранится до 18 января. По информации донского управления МЧС, в донской столице в эти дни ожидаются сильный ветер и осадки.



Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при порывах до 16-18 м/с. Снег и мокрый снег прогнозируются в Ростове до конца недели. Однако мороз ослабнет. Уже во вторник, 16 января, температура воздуха ожидается на уровне -2 градусов. К концу рабочей недели температура поднимется до 0 градусов, а в выходные достигнет плюсовых отметок.



Спасатели просят жителей Ростова соблюдать меры предосторожности при сильном ветре: не оставлять машины и детские коляски под деревьями и слабозакреплёнными конструкциями.