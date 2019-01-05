Эксперты завершили обследование рухнувшего в Новочеркасске здания



Специалисты получили данные исследования здания, рухнувшего в Новочеркасске на улице Будённовской 3 января. Обследование конструкций на предмет возможного дальнейшего разрушения полностью завершено. Об этом 9 января сообщил начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности «Испытательной пожарной лаборатории по РО» Сергей Дорошев.



На следующий день после ЧП, 4 января, для исследования здания задействовали аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». Специалисты провели оценку технического состояния здания, а также возможности его дальнейшей эксплуатации. Для этого по несущим конструкциям лестничной клетки с первого по четвертый этажи, а также горизонтально по полу четвертого этажа были установлены сейсмоприемные датчики.

- При обработке полученных данных было установлено, что остаточный ресурс здания составил 69%, износ - 31%, - рассказал Сергей Дорошев. - Трещины на несущих конструкциях незначительные. По заключению экспертов, здание находится в ограниченно работоспособном состоянии.



Представитель МЧС добавил, что угрозы дальнейшего обрушения здания нет.



Напомним, обрушение части стены нежилого здания 1965 года постройки произошло вечером 3 января. Общая площадь обрушения составила 60 квадратных метров. В рухнувшей части дома были отключены газ и электричество. На первом этаже здания располагалось отделение Сбербанка и боулинг-клуб. В момент происшествия в развлекательном центре находились посетители. К счастью, никто не пострадал.