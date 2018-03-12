Эксперты рассказали о главной интриге предвыборной гонки кандидатов в президенты России

На роль лидера государства претендуют восемь человек.



В феврале 2018 года сформировался окончательный список кандидатов в президенты. Некоторые претенденты активно ведут агитационные кампании, встречаются с электоратом, участвуют в дебатах. С приближением дня выборов гонка кандидатов становится все интересней. Сейчас избиратели наблюдают за действиями претендентов, изучают их программы и следят за их очными «схватками» во время телеэфиров. Политологи уже составили собственные прогнозы и поделились своими предположениями со СМИ.



Владимир Путин



Политолог Роман Ларионов, считает, что у Путина есть выгодное преимущество перед соперниками - его поддерживают люди из самых разных слоёв общества.



- Как самовыдвиженец действующий президент страны должен был собрать 300 тысяч подписей. В итоге за несколько дней их количество перевалило за миллион, - отмечает эксперт.



- В качестве кандидата Путин предстает перед избирателями как человек знакомый и понятный, - утверждает эксперт Центра политических технологий Александр Ивахник. - Люди знают, что он постоянно работает. Даже кампанию ведёт, не прерывая дел. Многие уверены в том, что он способен выполнять очень трудные задачи, стоящие перед государством.



Большинство экспертов убеждены в твердой позиции кандидата «номер один» - действующего президента страны. Они полагают, что каких-либо сюрпризов здесь не предвидится.



Владимир Жириновский



Второе место в гонке за власть многие политологи отдают Жириновскому. По их мнению, глава ЛДПР стабильно выступает на российской политической арене. На выборах он почти всегда второй-третий. При этом с каждым годом число приверженцев его партии увеличивается.



Эксперт Центра политических технологий Александр Ивахник делает акцент на том, что у политика есть собственный постоянный электорат, так как «Жириновский - константа российской политики с 1989 года». О его мнении рассказали журналисты «АиФ».



- Жириновский - реальный политик, который умеет расположить к себе людей. ЛДПР уже давно выстроила чёткую структуру и понятную программу. Активность партии в регионах страны довольно высока. В ряды ЛДПР вступает все больше молодежи.



- Этот политик эпатирует публику и способен найти общий язык с любой общественной группой, - резюмирует политолог Алексей Рощин. - Он отличный оратор и умеет выражать интересы граждан не только перед телекамерами, но и в Госдуме. Многих привлекает талант Жириновского.



Павел Грудинин



В эту кампанию КПРФ сделала ставку на новое лицо партии коммунистов – олигарха и главу ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Изначально он смог заявить о себе, но во время гонки вскрылись некоторые нелицеприятные факты деятельности кандидата.

- Появление на политической арене «директора совхоза» стало неожиданностью для всех, - считает доцент Высшей школы экономики Александр Кынев. - Но Грудинин начал свою кампанию с обмана, скрыв многомиллиардные счета в заграничных банках, многочисленную недвижимость за пределами России, килограммы золота в оффшорах. У многих сложилось впечатление, что он - беспартийный капиталист, который разбогател в девяностых, обманывая людей.



- Перед тем, как баллотироваться в президенты и на встречах с электоратом обещать помощь обманутым дольщикам, стоило решить проблему с обманутыми пайщиками в собственном совхозе, - подчеркнул политолог Алексей Рощин журналистам в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды». Эксперт уверен, что кандидат от КПРФ не в силах построить прозрачную властную систему, поскольку не разобрался даже с собственной декларацией.



Политологи считают, что своим участием в гонке Грудинин на самом деле «выпрашивает» у власти высокопоставленный пост, но рангом пониже. Например, место губернатора Московской области или министра сельского хозяйства. Однако вряд ли бизнесмен сможет рассчитывать на подобное с таким количеством «скелетов в шкафу».



Сергей Бабурин и Максим Сурайкин



Политолог и публицист Леонид Радзиховский убежден, что выдвижение от КПРФ Грудинина, который не обладает достаточной поддержкой даже пламенных коммунистов, может привести к серьёзному внутрипартийному конфликту. Эксперт рекомендует обратить внимание на двух других левых кандидатов - Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») и Максима Сурайкина («Коммунисты России»).

- Бабурин - ветеран российской политики. Он был ещё народным депутатом РСФСР. Проводимая сегодня кампания - пик его карьеры, - отмечает Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра». - Отстаивающему национально-патриотические ценности кандидату под силу собрать большинство голосов левого электората.



Равные с ним шансы имеет Максим Сурайкин - коммунист, но уже нового поколения.

- На фоне Грудинина они выглядят более солидно для левой части электората, - предполагает Леонид Радзиховский. – Их объединяет идеологически более четкая позиция, в духе традиционных ценностей коммунизма и левых сил. Однако у них не достает ресурсов, чтобы мелькать на экранах и на страницах газет наравне, например, с Жириновским.



Борис Титов и Григорий Явлинский



По мнению Александра Ивахника, руководителя «Яблока» Явлинского могут поддержать его верные сторонники: либералы старшего поколения. Число этих людей невелико, но участие политика в кампании для них имеет важное значение.



На выдвижение бизнес-омбудсмена Бориса Титова от «Партии роста» многие политологи смотрят с недоумением.

- Предвыборную кампанию он практически не ведет. Кроме пиара в Лондоне «списка Титова», он ничем похвастаться не может, - подметил Леонид Радзиховский.



Ксения Собчак



Как рассказал политолог Алексей Рощин, Собчак ворвалась на политарену от «Гражданской инициативы» и проводит свою кампанию на хорошем уровне.

- Этот кандидат может рассчитывать на голоса недовольных групп и молодёжи. Кроме того, от участия в президентских выборах она сможет получить определенные дивиденды. Собчак грамотно работает, проводит мероприятия, встречается с избирателями.



По мнению эксперта, для новичка выборы президента - отличная возможность уйти от детского шоу-бизнеса во взрослую политику. Уже сегодня она заявляет, что будет баллотироваться на следующих выборах в Госдуму.

- Собчак поднимает актуальные вопросы и будоражит общество, - комментирует доцент Высшей школы экономики Александр Кынев. - Старшему поколению ее позиция не очень ясна, но для большинства либеральной молодёжи она является кумиром.



По словам экспертов, эта президентская кампания вызывает немалый интерес благодаря разнотипным кандидатам. Претенденты на пост главы государства разные: харизматичные, амбициозные и даже скандальные. Тем не менее победа одного из них слишком очевидна. Основной интригой является вопрос явки.

- Количество граждан, которые придут на избирательные участки, - главная интрига нынешней гонки, - подвел итог Александр Кынев.



Главные выборы страны состоятся уже в конце недели — в воскресенье, 18 марта. Каждый из нас должен определиться, за кого отдать свой голос, тогда и станет известно: сбылись ли прогнозы экспертов. Главное - жители страны услышат имя нового президента России.