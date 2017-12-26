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Эксперты посчитали стоимость новогоднего стола в 2017 году

Эксперты посчитали стоимость новогоднего стола в 2017 году

Специалисты Росстата подсчитали во сколько россиянам обойдётся новогодний стол.

Выделив стандартный набор продуктов, эксперты выяснили, что в среднем в стране праздничный ужин обойдётся в 6 096 рублей. Расчёт производился на семью из четырёх человек. В продуктовый набор вошли: мясо, колбаса, рыба, масло, овощи, фрукты, конфеты, алкоголь и некоторые другие товары, которые жители страны предпочитают покупать к новогоднему столу.
Если говорить о стоимости продуктов в отдельности, то больше всего за год подорожала икра лососёвых рыб (ростов составил 18%), сливочное мало (13%),картофель (9%) и свежие огурцы (9%). Снижение цен отмечается на курицу (почти 8%), апельсины и лимоны (8%).

Стоимость ингредиентов для салата «Оливье» в этом году составила 312 рублей, для «Селёдки под шубой» - 152 рубля. Из набора продуктов для обоих блюд больше всего подорожала всё та же картошка.

Отметим, что в прошлом году набор продуктов для новогоднего стола обходился россиян в 5800 рублей. Между тем эксперты добавляют, что населению придётся отказаться от некоторых излюбленных продуктов из-за заоблачных цен. В частности, от красной икры. Если раньше большинство россиян старались купить для новогоднего стола хотя бы маленькую баночку этого деликатеса, то в этом году, скорее всего, на нём придётся сэкономить. В конце осени даже в самых бюджетных магазинах красная икра стоила 1900-2100 рублей за килограмм. Сейчас полкило продукта стоит уже 1900 рублей.

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