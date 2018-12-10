Эксперты подсчитали время простоев транспорта на остановках в Ростове



Транспортная «революция» не прекратила простои автобусов и маршруток. Они подолгу не отъезжают от остановок и собирают пассажиров.



Ростовчане уже много лет негодуют по поводу того, что общественный транспорт много времени стоит с открытыми дверями на «больших» остановках. Изменения в транспортной сети, к сожалению, данной проблемы не решили. Эксперты «Ростов-Транспорта» подсчитали, сколько именно минут уходит у автобусов на простои. Самый долгий был замечен на остановке «Большая Садовая» по Ворошиловскому проспекту в сторону из центра. Автобус № 65 не двигался в течение шести минут.



Простои в две-четыре минуты, на первый взгляд, кажутся небольшими. Но если автобус стоит так на каждой крупной остановке, то пассажиры проводят в дороге минут на 15 дольше, чем должны. Это значимая цифра, особенно для тех, кто спешит на работу или по другим делам.



Проблема простоев существовала и до транспортной реформы. Сейчас она остро стоит на фоне уменьшения количества автобусов и увеличения интервала их движения.