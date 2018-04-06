Эксперты не подтвердили рак у бывшего руководителя донского ГУФСИН, обвиняемого во взяточничестве



Диагноз обвиняемого во взяточничестве экс-начальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова не подтвердился. Онкологическое заболевание врачи у генерала не обнаружили. Ему поставили иной диагноз: Смирнов страдает сахарным диабетом.



Недуг у генерала уже несколько лет. Суд считает, что диабет не угрожает жизни обвиняемого, и он вполне может дожидаться судебного слушания в СИЗО.



Адвокат Смирнова Елена Чеснокова заявляла, что подопечный болеет раком.



- Держать в СИЗО обвиняемого, имеющего онкологическое заболевание, - бесчеловечно, - отметила защитник. - Это противоречит Европейской конвенции по правам человека.



Арест Сергея Смирнова произошел 12 июня 2017 года. Он был задержан перед отъездом в Тель-Авив. Генерал якобы собирался в Израиль на лечение. Смирнов обвиняется по статье «Получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения». По версии следствия, экс-руководитель ведомства получал взятки от бизнесменов за преференции в ведении ими коммерческой деятельности в одной из колоний Дона. Деньги проходили через его заместителя Сергея Ральникова.