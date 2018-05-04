Экс-замначальника донского ГУФСИН перевели под домашний арест



Бывшего заместителя начальника ГУФСИН Ростовской области перевели под домашний арест. Как сообщает DonDay.ru, с 17 апреля Сергей Ральников находится под домашним арестом.



Как отметил источник издания, Ленинский районный суд в начале апреля отказал в изменении меры пресечения для полковника. Тем не менее юрист Ральникова подал жалобу в апелляционный суд. Ходатайство удовлетворили и отпустили Сергея Ральникова дожидаться суда дома.



Примечательно, что задержанный Ральников охотно шел на контакт со следствием. Вероятно, его показания сыграли не последнюю роль в аресте бывшего начальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова. Генерал-лейтенант сейчас содержится в ростовском СИЗО. У него серьезные проблемы со здоровьем. Так, в конце прошлого года у него диагностировали рак правой почки с метастазами в другие органы. Известно, что на днях ему в камеру вызывали скорую помощь. Однако тяжелое состояние здоровья и многочисленные ходатайства адвокатов не смягчили решение суда - Смирнов по-прежнему находится в изоляторе. По информации источника, это связано с «несговорчивостью» подозреваемого. Давать признательные показания он не спешит.



Напомним, заместителя руководителя режимного ведомства Сергея Ральникова арестовали вечером 11 мая в собственном кабинете. В этот момент полковник получал 2,5 миллиона рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Обвиняемому может грозить от 8 до 15 лет заключения.