Экс-руководителя ОГИБДД Белокалитвинского района назначили директором крупнейшей компании-перевозчика в Ростове



Бывший руководитель Отдела ГИБДД Белокалитвинского района назначен новым директором «Ростовпассажиртранса». По информации сообщества «Ростовской городской транспорт», управлять предприятием станет Валерий Костяков. До этого он работал на должности начальника ГИБДД Белокалитвинского района. Бывший руководитель организации Сергей Портнов возглавлял учреждение почти год.



Ранее обязанности руководителя исполнял Константин Прилепа. Он также не задержался на высоком посту дольше года. До него МУП МТК «Ростовпассажиртранс» в течение 18 лет управлял Роберт Санамов.

Отметим, что сегодня организация «Ростовпассажиртранс» - крупнейший перевозчик в донской столице. Автопарк предприятия насчитывает 286 автобусов.