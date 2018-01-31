Экс-министр культуры Ростовской области Александр Резванов покинул пост проректора ЮФУ



Фото: Rostov.aif.ru



Бывший министр культуры Ростовской области Александр Резванов покинул пост проректора Южного федерального университета. В новой должности он проработал около месяца.

- Александр Резванов написал заявление на уход 30 января, - сообщил источник.



Напомним, экс-чиновник на новом посту курировал региональные проекты ЮФУ. О его назначении на должность проректора стало известно 26 декабря. До этого он семь лет возглавлял Министерство культуры Ростовской области.



По информации источника, Александр Резванов нашёл себе новую работу в Москве.