Экс-майору МВД, расстрелявшему бывших жену и тестя под Ростовом, вынесли приговор





Сергей Кадацкий, расстрелявший бывших жену и тестя, приговорен к 15 годам лишения свободы. 39-летний мужчина, в прошлом - майор МВД, признан виновным по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Обвинительный приговор вынесли в Мясниковском районном суде.



Как рассказал помощник прокурора Мясниковского района Святослав Оплитаев, суд назначил Кадацкому 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.



- Кроме того, суд исключил из материалов дела обвинения по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - рассказал Святослав Оплитаев.



Напомним, шокирующая история произошла на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог 11 июля 2017 года. Бывший правоохранитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко убил бывшую жену и тяжело ранил своего тестя.



Как только мужчину задержали, он сразу же выразил полную готовность сотрудничать со следствием, рассказывал в подробностях о своих отношениях с убитой и о подготовке нападения.



Накануне трагедии, как следует из показаний Кадацкого, он вновь поссорился с бывшей супругой. В день событий они созвонились — бывший супруг хотел поговорить. Узнав, что женщина едет с работы домой в Ростов-на-Дону, экс-полицейский выехал на трассу Ростов - Таганрог. Заметив автомобиль бывшей жены, Кадацкий привлек внимание водителя (за рулем был отец погибшей). На просьбы остановить авто тесть и жена отреагировали только усмешкой, после чего попытались «оторваться» от преследователя.



В этот момент, по словам осужденного, у него произошло «помутнение рассудка». Поравнявшись с «Хендай» бывших родственников, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина. Машина остановилась.



Подойдя вплотную к автомобилю, Кадацкий в упор выстрелил в голову женщине. В отца погибшей экс-майор выпустил еще несколько пуль, после чего поспешил скрыться с места преступления.



Бывшая супруга Сергея Кадацкого скончалась до приезда скорой помощи. Ее отца в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он перенес несколько серьезных операций, в том числе ампутацию левой руки.