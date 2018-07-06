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Экс-футболист «Ростова» Артем Дзюба расплакался во время интервью после матча с Хорватией

Экс-футболист «Ростова» Артем Дзюба расплакался во время интервью после матча с Хорватией
Экс-футболист «Ростова» Артем Дзюба расплакался во время интервью после матча с Хорватией. 7 июля состоялась игра четвертьфинала Россия – Хорватия. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Время дополнительной 30-минутки завершилось с цифрами 2:2 на табло. В серии пенальти Хорваты одержали победу со счетом 4:3.

В послематчевом интервью федеральному каналу Артем Дзюба произнес лова благодарности всем болельщикам и всей стране. Однако с журналистом форвард разговаривал сквозь слезы. Он признался, что сердца всей команды разбиты, но они сражались как львы.

В пяти играх в составе сборной Артем Дзюба забил 5 мячей. Он выступал не только, как отличный нападающий, но и мотиватор всей команды.

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