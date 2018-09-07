Авторизация

Регистрация


  • USD 69.97
  • EUR 81.39
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Экс-футболист «Ростова» Артем Дзюба получил звание «Человек года»

Экс-футболист «Ростова» Артем Дзюба получил звание «Человек года»
Бывший футболист «Ростова» Артем Дзюба получил звание «Человек года». 10 сентября в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса от журнала GQ.

Сам спортсмен на вручении не появился, зато поблагодарил организаторов заочно на своей странице в социальной сети. Кстати, в прошлом году награду получил уроженец Ростова Баста.

К слову, в этом году Василий Вакуленко остался без награды. В номинации «Открытие года» его обошел певец Федук.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.