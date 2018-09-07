Экс-футболист «Ростова» Артем Дзюба получил звание «Человек года»



Бывший футболист «Ростова» Артем Дзюба получил звание «Человек года». 10 сентября в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса от журнала GQ.



Сам спортсмен на вручении не появился, зато поблагодарил организаторов заочно на своей странице в социальной сети. Кстати, в прошлом году награду получил уроженец Ростова Баста.



К слову, в этом году Василий Вакуленко остался без награды. В номинации «Открытие года» его обошел певец Федук.