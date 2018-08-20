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Экс-депутату Владимиру Бессонову вынесут приговор за драку с полицейским

Экс-депутату Владимиру Бессонову вынесут приговор за драку с полицейским
22 августа состоялось заседание суда по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова. Он обвиняется в применении силы в отношении полицейских.

Адвокат Бессонова Алексей Меньшиков назвал возбуждение дела незаконным. Он агрументировал заявление тем, что оно было заведено без постановления председателя следственного комитета Александра Бастрыкина.

По его словам, следователи незаконно получили документы потерпевшего Мышенина, сотрудника патрульно-постовой службы. По этой причине они не могут быть приобщены к делу.

Суд вынесет приговор Владимиру Бессонову уже 31 августа. Ему грозит до трех с половиной лет лишения свободы.

Напомним, семь лет назад экс-депутат порвал куртку полицейскому и избил. В 2011 году он также применил силу в отношении полковника правоохранительных органов. В 2015 году Бессонов был объявлен в розыск. Он участвует в заседаниях суда заочно.

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