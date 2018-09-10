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В Ростове экс-депутата Владимира Бессонова приговорили к трем годам колонии

В Ростове экс-депутата Владимира Бессонова приговорили к трем годам колонии
В суде Кировского района огласили приговор экс-депутату Владимиру Бессонову. Ранее его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Суд установил, что в начале декабря 2011 года Бессонов устроил в Ростове несанкционированный митинг. Для его пресечения на место выехали правоохранители. Они попытались отключить звукоусиливающее оборудование. В это время Владимир Бессонов напал на двоих полицейских и повредил их форму.

– Бессонову назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, – сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Приговор еще не вступил в законную силу. В настоящее время экс-депутат находится в федеральном розыске.

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