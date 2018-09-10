В Ростове экс-депутата Владимира Бессонова приговорили к трем годам колонии



В суде Кировского района огласили приговор экс-депутату Владимиру Бессонову. Ранее его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.



Суд установил, что в начале декабря 2011 года Бессонов устроил в Ростове несанкционированный митинг. Для его пресечения на место выехали правоохранители. Они попытались отключить звукоусиливающее оборудование. В это время Владимир Бессонов напал на двоих полицейских и повредил их форму.



– Бессонову назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, – сообщили в СУ СК по Ростовской области.



Приговор еще не вступил в законную силу. В настоящее время экс-депутат находится в федеральном розыске.