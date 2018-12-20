Экорайон «Вересаево» включён в перечень инвестиционных проектов Ростова-на-Дону



В Пролетарском районе Ростова началось возведение нового микрорайона. К реализации проекта приступил застройщик микрорайона «Красный Аксай».



На Cовете по инвестициям при главе администрации Ростова директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко рассказал, что проект имеет большое социальное значение для города. В новых микрорайонах «Красный Аксай» и «Вересаево» квартиры получат 719 семей обманутых дольщиков. Это стало возможно благодаря новому областному закону, позволяющему предоставлять землю под строительством тем застройщикам, которые передают часть квартир дольщикам, пострадавшим от недобросовестных строительных компаний.



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» первой отреагировала на изменения в областном законодательстве. В Пролетарском районе ЮСИ возведет 540 000 м2 жилья на площади 36 гектаров. Дольщикам передадут 5% от общей площади, то есть более 27 000 квадратных метров жилья, это 719 квартир. Завершить заключение договоров долевого участия планируется к концу декабря 2018 года.



В новом экорайоне «Вересаево» появятся 30 домов комфорт-класса, школа на 1 434 учащихся, два детсада с ясельными группами по 300 мест каждый и поликлиника с пунктом скорой медицинской помощи. Жильцы смогут гулять не только в городском парке, расположенном поблизости, но и по живописной прогулочной аллее. В просторных дворах появятся детские и спортивные площадки, зоны барбекю. Микрорайон вошел в перечень инвестпроектов Ростова.

В каждой квартире будет выполнена качественная чистовая отделка, и установлена система индивидуального отопления. Район рассчитан на 13 500 жителей. В «Вересаево» построят многоуровневые и подземные паркинги.



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» планирует завершить строительство экорайона в декабре 2026 года.



- Сейчас строительство экорайона идет полным ходом, - рассказал Игорь Папко. - Первые дома и подземную автостоянку планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.