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Двухкилометровая пробка образовалась из-за дорожных работ на трассе в Ростовской области

Двухкилометровая пробка образовалась из-за дорожных работ на трассе в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» возле шахтинской развязки образовалась пробка почти в два километра. Затор возник из-за дорожных работ на эстакаде.

Движение оказалось затруднено в направлении донской столицы. Скорость потока составляла примерно 30 километров в час. Оказавшиеся в заторе водители предупредили о пробке в соцсети и посоветовали автовладельцам искать объезд.

Сервис «Яндекс.Карты» показал, что на выезде из города Шахты также образовался затор длиной более двух километров.

Стоит отметить, что в сезон отпусков трасса М-4 максимально загружена. Однако это не смущает подрядчиков, они проводят работу в самую «горячую» пору.

Напомним, на время Чемпионата мира по футболу ремонтные работы должны были приостановить. Продолжить чинить дороги чиновники обещали в сентябре. Работы, тем не менее, проводились этим летом и регулярно создавали автомобильные пробки.

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