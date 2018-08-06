Двухкилометровая пробка образовалась из-за дорожных работ на трассе в Ростовской области



На трассе М-4 «Дон» возле шахтинской развязки образовалась пробка почти в два километра. Затор возник из-за дорожных работ на эстакаде.



Движение оказалось затруднено в направлении донской столицы. Скорость потока составляла примерно 30 километров в час. Оказавшиеся в заторе водители предупредили о пробке в соцсети и посоветовали автовладельцам искать объезд.



Сервис «Яндекс.Карты» показал, что на выезде из города Шахты также образовался затор длиной более двух километров.



Стоит отметить, что в сезон отпусков трасса М-4 максимально загружена. Однако это не смущает подрядчиков, они проводят работу в самую «горячую» пору.



Напомним, на время Чемпионата мира по футболу ремонтные работы должны были приостановить. Продолжить чинить дороги чиновники обещали в сентябре. Работы, тем не менее, проводились этим летом и регулярно создавали автомобильные пробки.