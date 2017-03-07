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Двух пропавших младшеклассниц нашли в Волгодонске

Двух пропавших младшеклассниц нашли в Волгодонске

Двух пропавших младшеклассниц нашли в Волгодонском районе. Восьмилетняя и девятилетняя девочки пропали днем 4 марта и не возвращались домой весь день. Мать старшей и отец младшей из детей обратились в полицию. Сотрудники полиции опросили одноклассников, друзей и знакомых школьниц. Ориентировки с приметами передали патрульным.
- Девочек нашли через несколько часов поисков,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Их нашли в подъезде одного из многоэтажных домой.

Как стало известно Rostov. ru, дети заигрались в прятки, потерялись и не смогли вернутсья домой. Со школьницами провели беседу и передали родителям.

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