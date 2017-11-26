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Двух носорогов доставили в Ростов спецрейсом

Двух носорогов доставили в Ростов спецрейсом
В Ростов прибыли два носорога из Тель-Авива. В донскую столицу животных доставили специальным рейсом грузового самолета 28 ноября. Вес животных с контейнером составил около девяти тонн.

Напомним, подарить двух носорогов ростовскому зоопарку пообещал руководителя парка Сафари зоологического центра Рамат-Ган города Тель-Авива Рами Тама во время визита в донскую столицу в марте 2017 года. Однако для этого донской зоосад должен был выполнить ряд условий к их содержанию.

Согласно рекомендациям, были реконструированы вольеры. Содержаться животные будут раздельно. Для каждого обустроено как зимнее, так и летнее жилище. В тёплое время года увидеть можно будет и пятилетнего Теркеля, и тридцатилетнего Зеона, в холодное на экспозиции будет только младший.

Передавать животных по двое – это европейская практика. Вместе питомцам легче прижиться на новом месте. При этом сажать их в один вольер нельзя, иначе конфликтов не избежать.

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