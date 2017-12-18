Двух медвежат, родившихся в Ростовской области, продали в Луганский парк





Двух медвежат, родившихся в парке отдыха имени Маяковского в Белой Калитве, продали в Луганский парк.



Владельцы мини-зоопарка передали самку по кличке Собчак и её брата Листика 19 декабря. Как рассказал директор белокалитвинского парка Антон Калашников, о продаже животных договорились ещё в апреле, но совершить сделку удалось только 19 декабря. Столько времени понадобилось, чтобы оформить необходимые документы. За медвежат заплатили 80 тысяч рублей.



Напомним, Собчак и Листик появились на свет в январе 2016 года. Тогда медведица Майя родила сразу трёх детёнышей. Каждый год в парке рождаются примерно по три кавказских бурых медведя.



Родители проданных медвежат обитают в Белой Калитве около пяти лет. Медведица Майя переехала сюда из Ростовского зоопарка, а самца Яшу, спасенного на Кавказе, передали охотники.