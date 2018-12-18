Дворец Алфераки в Таганроге из персикового стал салатным



В Таганроге полным ходом идёт реставрация памятника архитектуры — дворца Алфераки. Помимо прочего, работники перекрасили фасад здания.



Таганрожцы, мягко говоря, были удивлены, когда от дворца убрали строительные леса. Глазам горожан предстали стены салатного цвета, которые раньше были персиковыми.



Жители расстроились из-за таких кардинальных перемен.



- Да, персиковый цвет как-то был теплее и торжественнее. Дворец! А сейчас - другие ощущения... Но, очевидно, у реставраторов представления отличаются от наших, - пишут в соцсетях.



Напомним, Таганрог попал в государственную программу «Культура России». За период с 2017-го по 2019 год в городе планируется отремонтировать три музея. На реализацию проекта из бюджета выделили 418 млн рублей. Реконструкция проходит в литературном музее имени Чехова (чеховская гимназя), музее градостроительства и быта (дом Шаронова) и историко-краеведческом музее (дворец Алфераки).