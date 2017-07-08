Двое жителей Шахт пытались перебросить в колонию десятки бутылок спиртного и телефоны



Двое молодых жителей Шахт пытались перебросить в исправительную колонию № 14 в Новочеркасске десятки бутылок со спиртным и мобильные телефоны.



Ночью 7 июля сотрудники режимного учреждения задержали при попытке переброса запрещенных предметов 19-летнего и 21-летнего шахтинцев.

- В ходе досмотра двух пакетов, находящихся у задержанных, обнаружены 31 бутылка емкостью 0,5 л. со спиртосодержащей жидкостью и 15 мобильных телефонов, обмотанных скотчем, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.



В отношении молодых людей составлены административные протоколы, которые направлены в мировой суд Новочеркасска.

