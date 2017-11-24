Авторизация

Регистрация


  • USD 58.53
  • EUR 69.33
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Двое жителей Ростова посылали по почте в США части огнестрельного оружия

Двое жителей Ростова посылали по почте в США части огнестрельного оружия
Мужчина с поддельником отправляли посылки с комплектующими изделиями стрелкового оружия из Ростова-на-Дону в Соединенные Штаты Америки. В течение месяца 37-летний горожанин послал шесть коробок с «товаром» разным получателям.

В посылках находилось 302 единицы изделий военного назначения. Разрешительные документы на вывоз частей оружия из России у отправителя отсутствовали. В доме ростовчанина нашли 4 единицы боевого огнестрельного оружия, 293 патрона, 554 магазина от автоматов Калашникова различных модификаций. У его пособника во время обыска обнаружили 4 автомата, 64 магазина к ним и 758 патронов.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники».

В настоящее время ростовчанин заключен под стражу.

Двое жителей Ростова посылали по почте в США части огнестрельного оружияДвое жителей Ростова посылали по почте в США части огнестрельного оружияДвое жителей Ростова посылали по почте в США части огнестрельного оружияДвое жителей Ростова посылали по почте в США части огнестрельного оружия

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.