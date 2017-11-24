Двое жителей Ростова посылали по почте в США части огнестрельного оружия



Мужчина с поддельником отправляли посылки с комплектующими изделиями стрелкового оружия из Ростова-на-Дону в Соединенные Штаты Америки. В течение месяца 37-летний горожанин послал шесть коробок с «товаром» разным получателям.



В посылках находилось 302 единицы изделий военного назначения. Разрешительные документы на вывоз частей оружия из России у отправителя отсутствовали. В доме ростовчанина нашли 4 единицы боевого огнестрельного оружия, 293 патрона, 554 магазина от автоматов Калашникова различных модификаций. У его пособника во время обыска обнаружили 4 автомата, 64 магазина к ним и 758 патронов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники».



В настоящее время ростовчанин заключен под стражу.



