Двое мужчин угнали «Жигули» с поля бахчевых в Ростовской области





В Ростовской области двое мужчин угнали автомобиль с поля бахчевых.



Ночью 25 сентября на трассе Ростов - Ставрополь в Зерноградском районе сотрудники ДПС остановили «ВАЗ-2101». При проверке документов выяснилось, что у 31-летнего мужчины, сидевшего за рулём, нет водительских прав.



Инспекторы ГИБДД установили, что водитель вместе со своим 32-летним приятелем угнали машину с поля бахчевых в Егорлыкском районе. Там товарищи трудились разнорабочими.

- В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Оба подозреваемых задержаны.