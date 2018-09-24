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Двое мужчин угнали «Жигули» с поля бахчевых в Ростовской области

Двое мужчин угнали «Жигули» с поля бахчевых в Ростовской области

В Ростовской области двое мужчин угнали автомобиль с поля бахчевых.

Ночью 25 сентября на трассе Ростов - Ставрополь в Зерноградском районе сотрудники ДПС остановили «ВАЗ-2101». При проверке документов выяснилось, что у 31-летнего мужчины, сидевшего за рулём, нет водительских прав.

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель вместе со своим 32-летним приятелем угнали машину с поля бахчевых в Егорлыкском районе. Там товарищи трудились разнорабочими.
- В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Оба подозреваемых задержаны.

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