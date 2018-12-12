Двое молодых таганрожцев катались на угнанных авто, пока не заканчивался бензин



В Ростовской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в двух угонах и в попытке ещё одного.



Приятели в ночь на 23 ноября на одной из улиц Таганрога взломали личинку замка и угнали «ВАЗ-2104». На машине они проехали несколько кварталов, после чего у них закончился бензин. Тогда товарищи таким же образом угнали ещё одну «четвёрку». На ней друзья отправились в Ростов. Эту машину злоумышленники бросили на одной из улиц донской столицы.

- Подозреваемых задержали 12 декабря, когда они пытались угнать третью машину – «ВАЗ-2106», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении 20-летнего таганрожца возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».



Молодой человек помещен под подписку о невыезде. Ранее парень уже был судим за кражу и угон.