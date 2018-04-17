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Двое молодых людей украли из столовой на станции в Батайске пароконвектор стоимостью 300 тысяч рублей

Двое молодых людей украли из столовой на станции в Батайске пароконвектор стоимостью 300 тысяч рублей

В Ростовской области задержали двоих подозреваемых в краже дорогостоящего оборудования из столовой на ж/д станции Батайск.

Двое 28-летних приезжих молодых людей устроились разнорабочими в столовую. Дождавшись удобного случая, они вынесли из цеха пароконвектор с подставкой, представляющий собой огромный духовой шкаф, стоимостью 300 тысяч рублей. Кражу сразу же заметили, а подозрения пали на двоих пропавших работников. Молодых людей задержали на следующий день.
- 18 апреля в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. – Продать украденное оборудование они не успели.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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