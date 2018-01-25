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Двое молодых людей украли из поселкового магазина в Ростовской области продукты на 30 тысяч рублей

Двое молодых людей украли из поселкового магазина в Ростовской области продукты на 30 тысяч рублей
Двое молодых людей обокрали поселковый магазин в Аксайском районе Ростовской области.

Злоумышленники разбили окно в торговой точке, забрались внутрь и украли с прилавков продукты питания на сумму 30 тысяч рублей. Подозреваемых в краже задержали 26 января.
- Ими оказались ранее судимый за совершение грабежа 24-летний молодой человек и его 26-летний подельник, ранее судимый за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Они находятся под стражей.

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