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Движение по подъездным дорогам к аэропорту Платов открыто в Ростовской области

Движение по подъездным дорогам к аэропорту Платов открыто в Ростовской области
В Аксайском районе открыли движение транспорта по подъездным дорогам к аэропорту Платов. Первые автомобили поехали по новым дорогам 29 ноября.

Транспортное сообщение с новым аэропортом обеспечат две дороги протяжённостью 16 и 2,4 км, включающие в себя три моста и шесть путепроводов. Теперь подъехать к аэрогавани можно со стороны трассы М-4 «Дон» и от Северного обхода Ростова. Пропускная способность объектов – до 30 тысяч машин в сутки. После реализации второй очереди проекта, которая завершится в 2019 году, дороги станут четырёхполосными.

Открытие новых направлений формируют маршрут от Северного обхода Ростова до федеральной трассы «Дон». Кроме того, дороги свяжут северные районы области с Таганрогом и Азовом. В перспективе они станут частью пути на юг страны в обход Ростова в его западной части. Это позволит убрать из города значительную часть транзитного транспорта.

Напомним, работы по строительству подъездов к аэропорту Платов начались в июне 2016 года. На реализацию проекта было потрачено 4,4 млрд рублей.

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