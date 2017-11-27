Движение по подъездным дорогам к аэропорту Платов открыто в Ростовской области



В Аксайском районе открыли движение транспорта по подъездным дорогам к аэропорту Платов. Первые автомобили поехали по новым дорогам 29 ноября.



Транспортное сообщение с новым аэропортом обеспечат две дороги протяжённостью 16 и 2,4 км, включающие в себя три моста и шесть путепроводов. Теперь подъехать к аэрогавани можно со стороны трассы М-4 «Дон» и от Северного обхода Ростова. Пропускная способность объектов – до 30 тысяч машин в сутки. После реализации второй очереди проекта, которая завершится в 2019 году, дороги станут четырёхполосными.



Открытие новых направлений формируют маршрут от Северного обхода Ростова до федеральной трассы «Дон». Кроме того, дороги свяжут северные районы области с Таганрогом и Азовом. В перспективе они станут частью пути на юг страны в обход Ростова в его западной части. Это позволит убрать из города значительную часть транзитного транспорта.



Напомним, работы по строительству подъездов к аэропорту Платов начались в июне 2016 года. На реализацию проекта было потрачено 4,4 млрд рублей.