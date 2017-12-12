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Движение транспорта ограничат на Большой Садовой в Ростове в новогоднюю ночь

Движение транспорта ограничат на Большой Садовой в Ростове в новогоднюю ночь
Фото: Millerovo161.ru

Движение транспорта на главной улице Ростова ограничат в новогоднюю ночь. Для проезда будет закрыт участок от переулка Семашко до проспекта Будённовского.
- Ограничение вводится в связи с массовыми мероприятиями, посвященными празднованию Нового года 31 декабря с 21 до 3 часов, - сообщили в администрации Ростова.

Также по информации городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, с 21 декабря по 31 июля 2018 года ограничат движение на улицах Черепахина и Катаева. Для транспорта будет закрыт участок в створе дома № 212 по Черепахина. Здесь ведётся строительство многоэтажного дома.

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