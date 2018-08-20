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Движение поезда по маршруту Ростов ‒ Саратов восстановят в сентябре

Движение поезда по маршруту Ростов &#8210; Саратов восстановят в сентябре
С 23 сентября возобновят движение пассажирского поезда из Ростова в Саратов. Информация об этом появилась на портале «Ростов ‒ Транспорт».

Сообщается, что поезд будет выезжать из Ростова в 18:01 по нечетным числам месяца. В Волгоград он прибудет в 5:15, в Саратов – в 12:40. Движение в обратном направлении, из Саратова, состав будет начинать в 17:00, из Волгограда – в 22:53. Время прибытия в южную столицу – 9:25.

Зимой расписание транспорта изменится. С декабря поезд будет следовать из Ростова в 16:21 по нечетным числам. Однако в Волгоград и Саратов он будет приезжать в прежнее время.

В настоящее время цена за самый дешевый билет составит 1 000 рублей. За купе придется отдать 2,8 тысячи.

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