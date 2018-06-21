Движение по улице Турмалиновской перекроют в Ростове





Движение по улице Турмалиновской будет прекращено из-за ремонта. Работы продлятся полтора месяца: с середины июля по конец августа.



С 15 по 30 июля проезд будет закрыт на участке от улицы Нансена до Турмалиновской, 81.



С 31 июля по 10 августа движение перекроют от Нансена до Турмалиновской, 69 и на отрезке улицы от дома № 65 до № 79.



С 10 по 25 августа ограничение будет действовать на участке от улицы Турмалиновской и до проспекта Михаила Нагибина.



Кроме того, из-за проведения строительных работ в жилом комплексе с 15 июля запрещена будет остановка в створе дома № 110 по улице Мечникова.