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Движение по улице Турмалиновской перекроют в Ростове

Движение по улице Турмалиновской перекроют в Ростове

Движение по улице Турмалиновской будет прекращено из-за ремонта. Работы продлятся полтора месяца: с середины июля по конец августа.

С 15 по 30 июля проезд будет закрыт на участке от улицы Нансена до Турмалиновской, 81.

С 31 июля по 10 августа движение перекроют от Нансена до Турмалиновской, 69 и на отрезке улицы от дома № 65 до № 79.

С 10 по 25 августа ограничение будет действовать на участке от улицы Турмалиновской и до проспекта Михаила Нагибина.

Кроме того, из-за проведения строительных работ в жилом комплексе с 15 июля запрещена будет остановка в створе дома № 110 по улице Мечникова.

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