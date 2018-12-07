Движение по дамбе через Ростовское море могут возобновить для спецтранспорта



Дамбу через Ростовское море могут открыть для движения спецтранспорта. Такую возможность обсудили на совещании в правительстве региона.



Напомним, что проезд по плотине закрыли по решению Аксайского районного суда. Причиной стало неконтролируемое движение транспорта, из-за чего безопасность гидротехнического сооружения оказалась под угрозой. В результате жители микрорайона «Платовский» и ближайших садоводческих товариществ оказались отрезаны от центра города. Сейчас добраться в Ростов можно только через Щепкинское шоссе и дамбу, соединяющую улицы Орскую и Алябьева.

- На совещании в Минтрансе было озвучено предложение о принятии мер, позволяющих возобновить дорожное движение по плотине № 7 для спецтранспорта, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области. - Это поможет обеспечить беспрепятственный «коридор», необходимый для проезда пожарных машин, скорой помощи и других экстренных служб.



Также рассматривается вопрос о закрытии проезда по действующей дамбе для грузовиков. Для этого на въезде могут появиться посты ГИБДД и системы фотовидеофиксации.