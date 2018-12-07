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Движение по дамбе через Ростовское море могут возобновить для спецтранспорта

Движение по дамбе через Ростовское море могут возобновить для спецтранспорта
Дамбу через Ростовское море могут открыть для движения спецтранспорта. Такую возможность обсудили на совещании в правительстве региона.

Напомним, что проезд по плотине закрыли по решению Аксайского районного суда. Причиной стало неконтролируемое движение транспорта, из-за чего безопасность гидротехнического сооружения оказалась под угрозой. В результате жители микрорайона «Платовский» и ближайших садоводческих товариществ оказались отрезаны от центра города. Сейчас добраться в Ростов можно только через Щепкинское шоссе и дамбу, соединяющую улицы Орскую и Алябьева.
- На совещании в Минтрансе было озвучено предложение о принятии мер, позволяющих возобновить дорожное движение по плотине № 7 для спецтранспорта, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области. - Это поможет обеспечить беспрепятственный «коридор», необходимый для проезда пожарных машин, скорой помощи и других экстренных служб.

Также рассматривается вопрос о закрытии проезда по действующей дамбе для грузовиков. Для этого на въезде могут появиться посты ГИБДД и системы фотовидеофиксации.

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