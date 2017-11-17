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Движение на Южном подъезде к Ростову открыто

Движение на Южном подъезде к Ростову открыто
Движение на Южном подъезде к Ростову открыто. 18 ноября для транспорта введены новый шестиполосный пойменный мост, двухполосная выездная эстакада в сторону Батайска, а также расширенная с четырёх до восьми полос проезжая часть основного хода дороги.

Въездную эстакаду обещают запустить до конца 2017 года. До мая 2018 года планируется завершить строительство разворота над существующей трассой.

Таким образом, для въезда в город доступны 6-8 полос движения. Реконструкция этого участка должна в четыре раза повысить пропускную способность Южного подъезда к Ростову – до 120 тысяч машин в сутки.

Движение на Южном подъезде к Ростову открыто

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