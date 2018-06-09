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Движение на улице Станиславского частично откроют 14 июня

Движение на улице Станиславского частично откроют 14 июня
Движение на улице Станиславского обещают частично запустить 14 июня.

При этом речь идет только об автомобильном движении, которое планируется открыть в районе центрального рынка. Трамваи здесь пока не будут ходить, так как для них не проложены контактные сети.
- Работы по реконструкции улицы Станиславского будут продолжены после чемпионата мира, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время пресс-конференции 13 июня.

Добавим, что в настоящее время движение по Станиславского открыто от Театральной площади до проспекта Кировского.

Напомним, реконструкцию Станиславского должны были завершить к 1 июня. Однако накануне срок сдачи перенесли на 14 июня. Но работы продолжаются до сих пор.

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