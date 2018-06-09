Движение на улице Станиславского частично откроют 14 июня



Движение на улице Станиславского обещают частично запустить 14 июня.



При этом речь идет только об автомобильном движении, которое планируется открыть в районе центрального рынка. Трамваи здесь пока не будут ходить, так как для них не проложены контактные сети.

- Работы по реконструкции улицы Станиславского будут продолжены после чемпионата мира, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время пресс-конференции 13 июня.



Добавим, что в настоящее время движение по Станиславского открыто от Театральной площади до проспекта Кировского.



Напомним, реконструкцию Станиславского должны были завершить к 1 июня. Однако накануне срок сдачи перенесли на 14 июня. Но работы продолжаются до сих пор.