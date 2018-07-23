Движение на Театральной площади в Ростове откроют на следующей неделе



Театральная площадь может быть открыта для движения уже на следующей неделе. При этом демонтаж расположенной на ней фан-зоны, может продлиться еще 2-3 недели. Об этом рассказал руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков.

- До конца недели мы постараемся обеспечить условия для нормального движения транспорта по проезжей части. Демонтажа в зоне стелы продолжится. Процесс продлится ещё 2-3 недели, но он никак не отразится на автомобильном движении, - добавил Павел Гавриков.



Он также рассказал, что за все дни работы фан-зону на Театральной площади посетили 500 тысяч человек. За время Чемпионата там выступили более 3 тысяч артистов.