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Две ростовчанки вымогали у мужчины деньги, шантажируя компрометирующими фото

Две ростовчанки вымогали у мужчины деньги, шантажируя компрометирующими фото

Две девушки вымогали деньги у сотрудника финансовой организации, угрожая распространить компрометирующие фото.

Ростовчанки прислали мужчине на электронную почту письмо с требованием перечислить 200 тысяч рублей. В противном случае они обещали распространить якобы имеющиеся у них фотографии. Мужчина отправил им 5 тысяч рублей. Однако шантажистки опять потребовали направить им порядка 200 тысяч рублей. Но на этот раз ростовчанин обратился в полицию.
- Сотрудники отдела «К» установили личности подозреваемых. Ими оказались 28-летняя и 31-летняя гражданки, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время девушки задержаны.

В отношении одной из подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Расследование продолжается.

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