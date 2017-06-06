Две ростовчанки вымогали у мужчины деньги, шантажируя компрометирующими фото





Две девушки вымогали деньги у сотрудника финансовой организации, угрожая распространить компрометирующие фото.



Ростовчанки прислали мужчине на электронную почту письмо с требованием перечислить 200 тысяч рублей. В противном случае они обещали распространить якобы имеющиеся у них фотографии. Мужчина отправил им 5 тысяч рублей. Однако шантажистки опять потребовали направить им порядка 200 тысяч рублей. Но на этот раз ростовчанин обратился в полицию.

- Сотрудники отдела «К» установили личности подозреваемых. Ими оказались 28-летняя и 31-летняя гражданки, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время девушки задержаны.



В отношении одной из подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Расследование продолжается.