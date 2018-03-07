Две полосы Ворошиловского проспекта перекрыли до конца апреля





На Ворошиловском проспекте в створе улицы Станиславского будет ограничено движение транспортных средств.



До 22 апреля на Ворошиловском проспекте будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Ограничение связано с реконструкцией улицы Станиславского. В настоящее время рабочие сняли верхнюю часть дороги. На этом участке в данный момент работают археологи.



Напомним, 11 марта ученые обнаружили останки коня в древнем погребении на пересечении улицы Станиславского и Ворошиловского проспекта.