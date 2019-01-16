Две недели в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину



В Гуково Ростовской области разыскивают 51-летнего местного жителя. Игорь Вологжанинов исчез в ночь на 5 января.



Как сообщили родные, он 19 декабря потерял жильё из-за пожара. Его приютили друзья, проживающие на улице Стахановская. Он вышел из дома и пропал. С 5 января Игорь перестал выходить на связь.



Его рост около 170 сантиметров. Телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза зелёные. Из особых примет — большие шрамы на спине и ноге, родимое пятно на колене, а также армейская татуировка на плече.



В последний раз его видели в чёрном свитере с горизонтальной белой полоской, болоньевой куртке болотного цвета и синих джинсах. На ногах были надеты дутые сапоги камуфляжной расцветки.



Любую информацию о местонахождении Игоря Вологжанинова просят сообщать по телефону 8-961-420-84-35.