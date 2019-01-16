Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Две недели в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину

Две недели в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину
В Гуково Ростовской области разыскивают 51-летнего местного жителя. Игорь Вологжанинов исчез в ночь на 5 января.

Как сообщили родные, он 19 декабря потерял жильё из-за пожара. Его приютили друзья, проживающие на улице Стахановская. Он вышел из дома и пропал. С 5 января Игорь перестал выходить на связь.

Его рост около 170 сантиметров. Телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза зелёные. Из особых примет — большие шрамы на спине и ноге, родимое пятно на колене, а также армейская татуировка на плече.

В последний раз его видели в чёрном свитере с горизонтальной белой полоской, болоньевой куртке болотного цвета и синих джинсах. На ногах были надеты дутые сапоги камуфляжной расцветки.

Любую информацию о местонахождении Игоря Вологжанинова просят сообщать по телефону 8-961-420-84-35.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.