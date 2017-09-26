Две мины и снаряд нашли в Ростовской области



Две миномётные мины и один снаряд нашли в Ростовской области.



Снаряд времён Великой Отечественной войны диаметром 100 мм обнаружили в Неклиновском районе утром 28 сентября. Боеприпас находился в районе производственной артели «Красная звезда» в селе Натальевка.



Миномётную мину обнаружили в тот же день в хуторе Рожок. Ещё одну нашли вечером в этот же день в Шахтах, в районе пруда посёлка ГРЭС.

- Места обнаружения взяты под охрану сотрудниками полиции, - сообщили в ДПЧС Ростовской области, - сделана заявка на вызов сапёров.