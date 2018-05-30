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Две иномарки за 7 миллионов рублей приобретает «Роствертол»

Две иномарки за 7 миллионов рублей приобретает «Роствертол»
В семь миллионов рублей обойдутся Ростовскому вертолетному производственному комплексу две иномарки. Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Слюсаря через сайт госзакупок разместило тендер на 6 738 750 рублей. 

В документации отмечается, что автопарк предприятия пополнят два новеньких седана. Заказчик планирует купить машины цвета «металлик» (белый, серебристый, бежевый или серый). Отделка салона - черная или серая кожа. Двигатель в иномарке должен быть на 2.0 литра с мощностью 249 лошадиных сил. 

Исполнитель должен предоставить полноприводную иномарку с круиз- и климат-контролем. Также заказчик желает машину с многофункциональным кожаным рулем, обладающим функцией обогрева, электрокорректором угла наклона фар и прочей «начинкой».

Под заявленные требования подходит «Ауди А6» в хорошей комплектации. Автомобиль представительского класса разгоняется до 100 километров за шесть секунд. 

Отметим, что отечественные машины у ведомств популярностью не пользуются. Заявки на покупку люксовых иномарок появляются на портале госзакупок регулярно.

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